В Госдуме предложили проверить, поступают ли дети чиновников в вузы в обход конкурса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил проверить, зачисляют ли чиновники родственников в вузы посредством целевого набора — в обход общего конкурса. Об этом сообщается на сайте «Эха Москвы».

Поводом для заявления Смолина стала совместная публикация «Новой газеты», DOXA, «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Важных историй». В расследовании говорилось, что чиновники «пристраивают» родственников в обход общих правил при помощи целевого набора — так гораздо проще поступить в вуз.

Согласно материалу, абитуриенты, у которых не хватает баллов для поступления на бюджет, иногда зачисляются от госструктуры, которую возглавляет их родственник — она же оплачивает их учебу. По правилам, после окончания обучения по целевому набору такой студент должен несколько лет отработать в компании, оплатившей учебу, или вернуть ей деньги, однако на практике нельзя проследить, насколько тщательно это исполняется.

Из расследования становится видно, что с 2015 по 2019 в российские вузы, в числе которых МГИМО, МГУ, ВШЭ, МФТИ и ВГИК, при помощи целевого набора поступили более сотни студентов, чьи родственники возглавляли государственные структуры.

«Что касается руководителей предприятий, здесь трудно запретить при условии, что соблюдается все установленные законом о целевом обучении условия. Они поступают не без конкурса, а по облегченному конкурсу. Надо посмотреть, какой процент на самом деле получает возможности такого доступа в высшее учебное заведение, но, я считаю, что в целом отменять целевое обучение было бы неправильно», — заявил Смолин.