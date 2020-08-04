Брэдли Купер планирует сыграть в новом фильме Пола Томаса Андерсона

Американский актер Брэдли Купер может сыграть одну из ролей в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона, сообщает The Hollywood Reporter.

У картины пока нет названия. Известно, что в центре сюжета окажется старшеклассник, восходящая звезда кино и телевидения. Действие фильма пройдет в 1970-х годах в долине Сан-Фернандо — там вырос сам режиссер и там же он снял три своих фильма («Ночи в стиле буги», «Магнолия» и «Любовь, сбивающая с ног»). Какую роль исполнит Купер, неизвестно.

Продюсером ленты и автором сценария выступит сам Андерсон. Съемки начнутся осенью. Изначально старт работы был запланирован на весну или лето 2020 года, но планам режиссера помешал коронавирус. Дата премьеры пока не названа.

Последний полнометражный фильм Андерсона «Призрачная нить» (нашу рецензию на него можно прочитать здесь) вышел в 2017 году, он получил шесть номинаций на «Оскар» и выиграл награду за костюмы. После этого режиссер снял короткометражку для альбома Тома Йорка «Anima» и несколько клипов для группы Haim.