СМИ: полиция проводит проверку в отношении фем-блогерки nixelpixel из‑за пропаганды ЛГБТК+

Полиция проводит проверку в отношении популярнной блогерки-феминистки Ники Водвуд (nixelpixel). Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на ее знакомых.

По словам одного из них, пару недель назад на блогерку написали заявление о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних на ее ютьюб-канале. О каких именно роликах идет речь, не уточняется.

Юристка Алена Борисова из «Правозащиты Открытки» заявила, что полиция проверила сайт и творчество Ники Водвуд, и «ничего такого не нашла, но попросила написать объяснительную». Еще один собеседник издания подтвердил, что nixelpixel ходила с адвокатом на беседу в полицию, но о результатах проверки ему ничего не известно.

«Открытые медиа» отметили, что Водвуд отказалась с ними разговаривать. «Афиша Daily» попросила блогерку прокомментировать ситуацию, но пока не получила ответа.

Nixelpixel — одна из самых известных российских фем-активисток. На ее ютьюб-канал подписаны более 480 тыс. человек, а инстаграм-аккаунт — свыше 162 тыс. В 2019 году Водвуд включили в список 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии читателей Forbes. В 2018-м «Афиша Daily» разговаривала с блогеркой о ее пути в феминизм, самообразовании мужчин и способах остановить харассмент.