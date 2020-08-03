Режиссер Вонг Карвай снимет в Шанхае свой первый сериал

Китайский режиссер Вонг Карвай снимет свой первый сериал, сообщил Deadline. Им станет экранизация романа Цзинь Юйчэна «Blossoms».

Съемки фильма пройдут в Шанхае, на родине Вонга Карвая. В связи с этим режиссер называет проект глубоко личным. Сюжет фильма развернется в 1990-х годах, в центре его будет миллионер Бао — его история расскажет о том, как молодой оппортунист с непростым прошлым стал успешным предпринимателем.

«Я хочу пригласить зрителя погрузиться в интриги Шанхая и его жителей в то время, которое дало основу современному процветанию города», — сказал автор фильмов «Счастливы вместе» и «Любовное настроение».

Когда сериал будет готов, пока неизвестно. Главная роль в экранизации досталась актеру Ху Гэ, известному по фильму Дяо Инаня «Озеро диких гусей».

В мае Variety сообщал о том, что Вонг Карвай планирует снять полнометражный фильм по «Blossoms». Картина должна стать первой киноработой режиссера за семь лет. Сценарий, по признанию Вонга Карвая, разрабатывался в течение последних пяти лет.