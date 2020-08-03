Дебютантка Аркадия Мартин получила премию «Хьюго» за лучший роман

Автор-дебютант из США Аркадия Мартин получила премию Хьюго за свой роман «A Memory Called Empire» («Память под названием Империя»). Об этом сообщает The Guardian.

Мартин сказала, что это была «особенно высокая честь — получить «Хьюго» за первый роман». Для Мартин эта победа — «что‑то вроде приглашения остаться, жест гостеприимства».

«A Memory Called Empire» рассказывает о после, которая отправляется в межзвездный город, чтобы занять там новый пост. Вскоре она узнает, что ее предшественник был убит.

Церемония прошла онлайн в пятницу. Ведущим был Джордж Р.Р. Мартин, автор цикла «Песнь Льда и Пламени», который лег в основу сериала «Игра Престолов». Среди других победителей — Амал Эль-Мотар (Amal El-Mohtar) и Макс Глэдстоун (Max Gladstone) в категории «Лучшая новелла», Жанетт Нг (Jeannette Ng) в номинации для нон-фикшн работ, связанных с научной фантастикой, и Ннеди Окорафор (Nnedi Okorafor), получившая награду за лучший графический роман.

Хьюго — одна из главных премией в области научной фантастики. Она была основната в 1953 году, ее лауреатами в разные годы становились Артур Кларк, Джордж Оруэлл, Роджер Желязны, Рэй Брэдбери, Филипп Дик и другие.