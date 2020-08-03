Полицейские в Казани силой увезли на суд кандидатку в депутаты с подтвержденным COVID-19

Полицейские в Казани силой выпроводили из дома активистку штаба «Объединенных демократов» и кандидатку в депутаты Гульназ Равилову и увезли в ОВД. У Равиловой подтвержден коронавирус, а ее срок карантина еще не подошел к концу, рассказала председательница «Открытой России» Анастасия Буракова.

Буракова уточнила, что правоохранители вошли в квартиру Равиловой, когда туда заходил отец девушки — ему при этом заломили руки. Председательница «Открытой России» заявила, что Равилову арестовали по ч.1 ст. 20.2 КоАП — статье, которая не предполагает ареста.

«Гульназ везут в отдел полиции «Промышленный» города Казани. Суд будет по видеосвязи (видимо, у сотрудников суда работает инстинкт самосохранения, чтобы не встречаться с COVID-положительным человеком, чего не скажешь о силовиках)», — написала Буракова.

Издание Znak.com приводит слова Равиловой о том, что поводом для ее задержания стало составление протокола из‑за акции, которая прошла в мае 2020 года. «15 мая я выполняла редакционное задание газеты партии «Яблоко», снимала одиночный пикет Руслана Зинатуллина. За это и составили протокол», — рассказала она изданию.

Адвокат Равиловой отметил, что силовики не представили никаких документов. Он уточнил, что его подзащитная должна была соблюдать карантин до 4 августа включительно.

«Объединенные демократы» — проект, помогающий независимым кандидатам на выборах в муниципальные депутаты.