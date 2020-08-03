В России запретили анонимно вносить деньги на электронные счета. Это затронуло и транспортные карты

В России с 3 августа запретили анонимно вносить деньги на электронные счета через офисы сотовых операторов и платежные терминалы. Об этом сообщает РБК.

Теперь для внесения средств нужно привязать к кошельку банковский счет и идентифицироваться, говорится в принятых поправках к закону «О национальной платежной системе».

Усиление контроля за сферой электронных денег инициировал Росинфомониторинг. Это было сделано для того, чтобы отслеживать тех, кто использует подобные сервисы для финансирования терроризма, распространения наркотиков и другой незаконной деятельности.

Поправки были приняты еще летом 2019 года, но на то, чтобы участники рынка адаптировались к новым правилам, ушло 12 месяцев. В России, согласно данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, анонимно электронными кошельками пользуются порядка 10 млн человек. Через подобные сервисы совершается свыше 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб ежегодно.

Поправки также затронули транспортные карты, карты для корпоративных столовых, парков развлечений, карты для школьников, которые также используют анонимные платежи. Росинфомониторинг ранее согласился вывести карты школьников из‑под действия поправок, однако в Госдуме еще не приняли подобные изменения.

По данным РБК, транспортные карты, например, «Стрелка» в Московской области, есть в 75 регионах России — в половине из них они работают как электронные кошельки. По данным «Коммерсанта», пополнение проездных ограничат в Новгородской, Липецкой, Орловской областях и Перми, а РИА «Новости» пишет, что ограничения затронут 20 регионов. Обладателей московской «Тройки», петербургского «Подорожника» и челябинских транспортных карт ограничения не затронут.