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В парке Горького на День ВДВ десантники подрались с росгвардейцами

Федор Кузьмин
Сегодня в 19:35

В парке Горького празднующие День ВДВ десантники устроили массовую драку с сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщает телеканал «360°» со ссылкой на данные телеграм-канала Readovka.

Точную причину конфликта установить не удалось. По предварительным данным, драка могла начаться из‑за того, что силовики пытались задержать пьяного десантника. «Его начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию», — сообщил свидетель.

По данным Readovka, в ходе драки некоторые участники пострадали, а четырех человек задержали. На момент написания заметки было известно об одном пострадавшем — солдате-срочнике Росгвардии. На месте работает ОМОН.

2 августа в России традиционно отмечается День ВДВ. В 2020 году исполнилось 90 лет с момента образования Воздушно-десантных войск.

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