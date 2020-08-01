Благодаря 90-летнему британцу ученые выяснили, откуда взялись камни для Стоунхенджа

Археологи и геологи установили, что камни — сарсены, которые использовали для строительства второго кольца Стоунхенджа, брали в меловых холмах Мальборо-Даунс, в 25 километрах от монумента. Работа, в которой были сделаны такие выводы, опубликована в журнале Science Advances.

Определить происхождение сарсенов помог 90-летний британец Роберт Филлипс. Как пишет издание ArtnetNews, в 1958 году он участвовал в реставрации Стоунхенджа. Тогда камни поднимали, сверлили и вставляли в них металлические прутья, чтобы укрепить.

Во время реставрации рабочие извлекли из одного камня три метровых стержня. Один из них Филлипс забрал себе в качестве сувенира, однако в прошлом году он вернул его Британской государственной комиссии по историческим зданиям и памятникам.

С помощью этого фрагмента ученые и провели исследование, так как сейчас сверление и другие работы над Стоунхенджем запрещены. Помогло еще и то, что стержень был добыт из самого ядра сарсена, что увеличило точность химического анализа состава камня.