Вышел тизер четвертого сезона сериала «Фарго»

В интернете появился тизер четвертого сезона криминального сериала «Фарго». Точная дата выхода новых серий пока не известна.

Новый сезон расскажет о противостоянии двух мафиозных группировок — афроамериканской и итальянской — в Канзас-Сити в 50-е годы. Сериал «Фарго» основан на одноименной черной трагикомедии Джоэла и Итана Коэнов 1996 года.