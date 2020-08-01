Вышел тизер четвертого сезона сериала «Фарго»

В интернете появился тизер четвертого сезона криминального сериала «Фарго». Точная дата выхода новых серий пока не известна.
Новый сезон расскажет о противостоянии двух мафиозных группировок — афроамериканской и итальянской — в Канзас-Сити в 50-е годы. Сериал «Фарго» основан на одноименной черной трагикомедии Джоэла и Итана Коэнов 1996 года.
Лидера афроамериканских мафиози сыграл Крис Рок. В сериале также снялись Джейсон Шварцман («Академия Рашмор»), Джесси Бакли («Чернобыль»), Джек Хьюстон («Подпольная империя») и другие.
Шоураннером остался Ноа Хоули. Интервью «Афиши Daily» с ним можно прочитать здесь.