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В Великобритании вручили кинопремии BAFTA. «Чернобыль» — в победителях

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:18

В Великобритании вручили кинонаграды BAFTA. В этом году церемонию награждения не проводили, а победителей объявили из телестудии — это делал Ричард Айоади с помощью некоторых приглашенных звезд.

Триумфатором премии стал мини-сериал «Чернобыль», получивший девять наград из 14 номинаций. В частности, сыгравший роль академика Валерия Легасова британский актер «Джаред Харрис» получил «Бронзовую маску» в категории «Лучшая мужская роль». Также «Чернобыль» был признан лучшим мини-сериалом года.

«Мы невероятно горды, что ужасающе правдивая история Чернобыля — это самый награждаемый сериал на BAFTA этого года», — сказал управляющий директор по контенту Sky UK (компании-производителя сериала).

Лучшей актрисой стала Гленда Джексон, она получила «Бронзовую маску» за роль в сериале «Найти Элизабет». Главным драматическим сериалом года признали «Конец ******* мира». Актер Уилл Шарп и актриса Наоми Аки были отмечены за роли второго плана в шоу «Гири/Хадзи» и «Конец ******* мира» соответственно.

Всего было вручено 26 наград, в том числе специальная премия британскому актеру и продюсеру Идрису Эльбе, которую ему вручили за выдающееся актерское мастерство и продвижение новых талантов. Полный список победителей можно посмотреть здесь.

«Чернобыль» — пятисерийный сериал режиссера Йохана Ренка, посвященный событиям 1986 года на Чернобыльской АЭС и предлагающий подробную хронологию происходящих тогда событий. Сериал был высоко оценен зрителями и критиками, его похвалил даже Владимир Мединский. Почитать рецензию Станислава Зельвенского на главный хит телесезона можно здесь.

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