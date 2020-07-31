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Россиян обучат стрит-арту через чат-бот «ВКонтакте»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:05

Тюменский фестиваль уличного искусства «Морфология улиц» проведет с 3 по 9 августа бесплатную образовательную программу, посвященную стрит-арту. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Принять участие в программе сможет любой желающий. Она будет доступна в чат-боте «ВКонтакте», где будут появляться подкасты, статьи, онлайн-лекции, творческие задания и стримы.

Спикерами выступят куратор фестиваля «Морфология улиц» Сабина Чагина, руководитель Street Vision Иван Ларионов, куратор Faces&Laces Дмитрий Оскес, исследователь стрит-арта Игорь Поносов, руководитель фестиваля Stenograffia Костя Самое, бывший шеф-редактор The Village Алексей Шахов, автор проекта Street Art Hunter Александр Янг и иллюстратор Артем Over.

Они расскажут об уличном искусстве, продвижении личного бренда и помогут развить насмотренность. В первый день образовательной программы, 3 августа, участники узнают, как воплотить идею «из головы» в жизнь и какова роль кураторства в творческих процессах. 4 августа пройдет онлайн-лекция о выстраивании взаимоотношений между участниками творческих экспериментов. На следующий день выйдет интервью о коллаборациях с брендами.

Узнать подробнее о программе, а также зарегистрироваться на нее можно на сайте морфологияулиц.рф. Следить за новостями фестиваля удобно в его «ВКонтакте» и интстаграме.

Фестиваль уличного искусства «Морфология улиц» проходит в Тюмени в третий раз. В прошлом году в рамках фестиваля тюменцы создали 25 стрит-артов. В качестве экспертов за два года в Тюмени побывали Никита Nomerz, Виктор Фрукты, Владимир Абих, Габонская Гадюка, Александр Селиванов, Василий Волчок и другие.

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