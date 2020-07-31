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Объявлены номинанты литературной премии «Новые горизонты»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:07

Представители литературной премии «Новые горизонты» поделились с «Афишей Daily» лонг-листом номинантов. В него попало 21 произведение, вот их полный список в алфавитном порядке:


  • «Алешины сны» Владимира Мироненко (Товарищ У),
  • «Веревка» Алексея Андреева,
  • «Восьмой ангел» Аси Михеевой,
  • «Выступки Слов» Лайлы Ванделы,
  • «Змей подколодный» Елены и Егора Никольских,
  • «Календарь Морзе» Павла Иевлева,
  • «Катастеризм» Александры Голубевой (Альфина),
  • «Лабиринт для Минотавра» Михаила Савеличева,
  • «Легко любить тех, кто уходит…» Алексея Музычкина,
  • «Лига выдающихся декадентов» Владимира Калашникова,
  • «Ошибка маленькой вселенной» Сергея Котова,
  • «Разбой» Петра Воробьева,
  • «Рюрик» Анны Козловой,
  • «C176345c» Ольги Вель,
  • «С ключом на шее» Карины Шаинян,
  • «Слово из трех букв, но не дом» Михаила Родионова,
  • «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова,
  • «Сфумато» Алексея Федярова,
  • «Фальшивый слон» Владимира Покровского,
  • «Цивилизация страуса» Сергея Мусанифа,
  • «Человек послушный» Михаила Гаехо.

«Самая важная тенденция сохраняется: в лонг-листе становится все больше рукописей и сетевого самиздата. Если вспомнить, что многие произведения, номинированные на НГ именно по рукописи, потом вышли в крупных российских издательствах — «В режиме бога» Евгения Прошкина, «Эверест» Тима Скоренко, «Автопортрет с устрицей в кармане» Романа Шмаракова, «Аэрофобия» Андрея Хуснутдинова, «Челтенхэм» Андрея Ляха — можно сказать, что одну из задач наша премия успешно реализует. Мы научились играть на опережение, предугадывать тренды, действительно расширять жанровые горизонты. И это, пожалуй, главное, чего мы добились — время двигаться дальше», — заявил один из основателей премии Василий Владимирский.

Шорт-лист премии объявят осенью. В него войдут пять произведений, отобранных профессиональным жюри под председательством российской писательницы и биолога Марии Галиной. В этом году победитель помимо традиционной награды получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей. Познакомиться лучше с номинантами этого года можно здесь.

«Новые горизонты» — это литературная премия в области фантастики, которая была создана семь лет назад. В прошлом году ее победителем стала Дарья Бобылева со своим романом «Вьюрки».

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