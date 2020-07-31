Объявлены номинанты литературной премии «Новые горизонты»

Представители литературной премии «Новые горизонты» поделились с «Афишей Daily» лонг-листом номинантов. В него попало 21 произведение, вот их полный список в алфавитном порядке:
- «Алешины сны» Владимира Мироненко (Товарищ У),
- «Веревка» Алексея Андреева,
- «Восьмой ангел» Аси Михеевой,
- «Выступки Слов» Лайлы Ванделы,
- «Змей подколодный» Елены и Егора Никольских,
- «Календарь Морзе» Павла Иевлева,
- «Катастеризм» Александры Голубевой (Альфина),
- «Лабиринт для Минотавра» Михаила Савеличева,
- «Легко любить тех, кто уходит…» Алексея Музычкина,
- «Лига выдающихся декадентов» Владимира Калашникова,
- «Ошибка маленькой вселенной» Сергея Котова,
- «Разбой» Петра Воробьева,
- «Рюрик» Анны Козловой,
- «C176345c» Ольги Вель,
- «С ключом на шее» Карины Шаинян,
- «Слово из трех букв, но не дом» Михаила Родионова,
- «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова,
- «Сфумато» Алексея Федярова,
- «Фальшивый слон» Владимира Покровского,
- «Цивилизация страуса» Сергея Мусанифа,
- «Человек послушный» Михаила Гаехо.
«Самая важная тенденция сохраняется: в лонг-листе становится все больше рукописей и сетевого самиздата. Если вспомнить, что многие произведения, номинированные на НГ именно по рукописи, потом вышли в крупных российских издательствах — «В режиме бога» Евгения Прошкина, «Эверест» Тима Скоренко, «Автопортрет с устрицей в кармане» Романа Шмаракова, «Аэрофобия» Андрея Хуснутдинова, «Челтенхэм» Андрея Ляха — можно сказать, что одну из задач наша премия успешно реализует. Мы научились играть на опережение, предугадывать тренды, действительно расширять жанровые горизонты. И это, пожалуй, главное, чего мы добились — время двигаться дальше», — заявил один из основателей премии Василий Владимирский.
Шорт-лист премии объявят осенью. В него войдут пять произведений, отобранных профессиональным жюри под председательством российской писательницы и биолога Марии Галиной. В этом году победитель помимо традиционной награды получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей. Познакомиться лучше с номинантами этого года можно здесь.
«Новые горизонты» — это литературная премия в области фантастики, которая была создана семь лет назад. В прошлом году ее победителем стала Дарья Бобылева со своим романом «Вьюрки».