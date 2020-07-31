Объявлены номинанты литературной премии «Новые горизонты»

Представители литературной премии «Новые горизонты» поделились с «Афишей Daily» лонг-листом номинантов. В него попало 21 произведение, вот их полный список в алфавитном порядке:

«Алешины сны» Владимира Мироненко (Товарищ У),

Владимира Мироненко (Товарищ У), «Веревка» Алексея Андреева,

Алексея Андреева, «Восьмой ангел» Аси Михеевой,

Аси Михеевой, « Выступки Слов» Лайлы Ванделы,

Лайлы Ванделы, « Змей подколодный» Елены и Егора Никольских,

Елены и Егора Никольских, «Календарь Морзе» Павла Иевлева,

Павла Иевлева, « Катастеризм» Александры Голубевой (Альфина),

Александры Голубевой (Альфина), «Лабиринт для Минотавра» Михаила Савеличева,

Михаила Савеличева, «Легко любить тех, кто уходит…» Алексея Музычкина,

Алексея Музычкина, «Лига выдающихся декадентов» Владимира Калашникова,

Владимира Калашникова, «Ошибка маленькой вселенной» Сергея Котова,

Сергея Котова, «Разбой» Петра Воробьева,

Петра Воробьева, «Рюрик» Анны Козловой,

Анны Козловой, «C176345c» Ольги Вель,

Ольги Вель, «С ключом на шее» Карины Шаинян,

Карины Шаинян, «Слово из трех букв, но не дом» Михаила Родионова,

Михаила Родионова, «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова,

Дмитрия Захарова, «Сфумато» Алексея Федярова,

Алексея Федярова, «Фальшивый слон» Владимира Покровского,

Владимира Покровского, «Цивилизация страуса» Сергея Мусанифа,

Сергея Мусанифа, «Человек послушный» Михаила Гаехо.

«Самая важная тенденция сохраняется: в лонг-листе становится все больше рукописей и сетевого самиздата. Если вспомнить, что многие произведения, номинированные на НГ именно по рукописи, потом вышли в крупных российских издательствах — «В режиме бога» Евгения Прошкина, «Эверест» Тима Скоренко, «Автопортрет с устрицей в кармане» Романа Шмаракова, «Аэрофобия» Андрея Хуснутдинова, «Челтенхэм» Андрея Ляха — можно сказать, что одну из задач наша премия успешно реализует. Мы научились играть на опережение, предугадывать тренды, действительно расширять жанровые горизонты. И это, пожалуй, главное, чего мы добились — время двигаться дальше», — заявил один из основателей премии Василий Владимирский.

Шорт-лист премии объявят осенью. В него войдут пять произведений, отобранных профессиональным жюри под председательством российской писательницы и биолога Марии Галиной. В этом году победитель помимо традиционной награды получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей. Познакомиться лучше с номинантами этого года можно здесь.

«Новые горизонты» — это литературная премия в области фантастики, которая была создана семь лет назад. В прошлом году ее победителем стала Дарья Бобылева со своим романом «Вьюрки».