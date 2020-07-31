Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Московской, Нижегородской, Иркутской, Мурманской, Ростовской, Омской и Челябинской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

В России за сутки выявили 5482 случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 8755 человек, за все время — более 638 тыс. Умер 161 пациент, за весь период — 13 963. Всего в стране зафиксирован 839 981 заболевший.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 17,3 млн человек. Более 10,1 млн из них выздоровели, свыше 673 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,4 млн), на втором — Бразилия (2,6 млн), на третьем — Индия (1,6 млн).