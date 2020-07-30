Суд продлил арест экс-полицейским, обвиняемым по делу Голунова

Басманный районный суд Москвы вновь продлил арест четырем экс-полицейским, обвиняемым в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемые Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец пробудут в СИЗО до 7 сентября. Их адвокаты просили перевести подзащитных под домашний арест или отпустить под залог, но суд отказал им в этом.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в районе Цветного бульвара. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Впоследствии несколько экспертиз не обнаружили в анализах журналиста следов наркотиков, и его дело прекратили в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.

Против полицейских, задержавших журналиста, возбудили уголовные дела. Один из подозреваемых — Денис Коновалов — дал признательные показания, заявив, что подкинул наркотики по указанию своего начальника Игоря Ляховца.