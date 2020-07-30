Пингвины из британского зоопарка заскучали без людей. Им подарили машину для мыльных пузырей

Загрустившим без посетителей на карантине пингвинам из зоопарка в британском городе Ньюквей подарили машину для мыльных пузей. Как птицы играют с ними, можно посмотреть в инстаграме зоопарка.
Прибор для птиц пожертвовал неизвестный спонсор, который пожелал сохранить инкогнито. Как отметили сотрудники зоопарка, машина для мыльных пузырей была в вишлисте зоопарка на Amazon.
«Пингвины — любознательные птицы и, похоже, им понравилось это обновление», — говорится в инстаграме ньюквейского зоопарка.
Пингвины — социальные животные, настроение и эмоциональное состояние которых быстро портятся, если их не развлекать, уточняется в издании Bored Panda.
Как рассказал один из сотрудников зоопарка, пингвины будучи хищными животными очень любят погоняться за чем‑нибудь. Когда в зоопарке установили машину для пузырей, они начали бегать за ними и лопать клювом — подобные игры хорошо сказываются на их эмоциональном и физическом состоянии.
Это не первый раз, когда пингвинов пытаются развлечь из‑за того, что те скучают по посетителям. В мае сотрудники американского зоопарка Канзас-Сити сводили троих перуанских пингвинов на экскурсию в Музей искусств Нельсона-Аткинса. Животные высоко оценили работы Караваджо, а вот Моне птицам не так понравился.