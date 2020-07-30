Пингвины из британского зоопарка заскучали без людей. Им подарили машину для мыльных пузырей

Загрустившим без посетителей на карантине пингвинам из зоопарка в британском городе Ньюквей подарили машину для мыльных пузей. Как птицы играют с ними, можно посмотреть в инстаграме зоопарка.

Прибор для птиц пожертвовал неизвестный спонсор, который пожелал сохранить инкогнито. Как отметили сотрудники зоопарка, машина для мыльных пузырей была в вишлисте зоопарка на Amazon.

«Пингвины — любознательные птицы и, похоже, им понравилось это обновление», — говорится в инстаграме ньюквейского зоопарка.