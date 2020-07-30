Появились первые кадры сериала Райана Мерфи про Милдред Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки»

В сериале будет показано, как менялся характер героини от первых лет в психиатрической клинике до более позднего периода, который был описан в книге Кена Кизи и показан в фильме Милоша Формана.

«Что было интересно, так это пытаться создать эмоциональный характер, исходя из очень холодной репутации, пытаться выяснить каждую мелочь о ее детстве, ее отношениях, ее сексуальности. Потому что, когда люди думают о Рэтчед, они думают о ней как о закрытой, жестокой и безразличной», — рассказал Мерфи.

Главную роль в сериале сыграла Сара Полсон («Американская история ужасов»). Также в нем снялись Шэрон Стоун, Чарли Карвер, Джуди Дэвис, Кори Столл, Синтия Никсон и другие. Премьера — 18 сентября на Netflix.