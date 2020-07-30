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ФСИН составила топ-10 книг популярных среди осужденных

Анастасия Цой
Сегодня в 12:34

Федеральная служба исполнения наказаний составила рейтинг книг наиболее популярных среди осужденных. Об этом пишет ТАСС.

На первом месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», на втором — «Преступление и наказание» Федора Достоевского, на третьем — «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. В пятерку также вошли «Война и мир» Льва Толстого и «Три мушкетера» Александра Дюма.

В десятку попали «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Отверженные» Виктора Гюго, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Анна Каренина» и «Воскресение» Льва Толстого. Кроме того, среди популярных авторов — Николай Гоголь, Александр Солженицын, Теодор Драйзер, Эрих Мария Ремарк, Борис Акунин, Гузель Яхина и Дарья Донцова.

Во ФСИН утверждают, что в среднем на одного заключенного приходится по 100 книг, а выбор литературы в тюремных библиотеках разнообразный.

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