«Таксист», «Челюсти» и Леоне: 11 лучших фильмов по версии Квентина Тарантино

Квентин Тарантино часто признается в любви кинематографу — теперь его кинопристрастия получили оформление в виде рукописного списка, который приводит британское издание Far Out Magazine.

На первую строчку своего личного рейтинга Тарантино поставил картину Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой» — режиссера, который много значит для самого Тарантино и про которого он как‑то сказал, что из его кино вырос кинематограф 90-х.

В целом, в список вошли разнообразные фильмы: в перечне от Тарантино есть хоррор, комедии, вестерн и культовые для кинематографа ленты, такие как «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и «Таксист» Мартина Скорсезе.