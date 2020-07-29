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«Таксист», «Челюсти» и Леоне: 11 лучших фильмов по версии Квентина Тарантино

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:37

Квентин Тарантино часто признается в любви кинематографу — теперь его кинопристрастия получили оформление в виде рукописного списка, который приводит британское издание Far Out Magazine.

На первую строчку своего личного рейтинга Тарантино поставил картину Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой» — режиссера, который много значит для самого Тарантино и про которого он как‑то сказал, что из его кино вырос кинематограф 90-х.

В целом, в список вошли разнообразные фильмы: в перечне от Тарантино есть хоррор, комедии, вестерн и культовые для кинематографа ленты, такие как «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и «Таксист» Мартина Скорсезе.

@LoSceicco1976
@LoSceicco1976
© Far Out Magazine

Список, составленный Тарантино, выглядит следующим образом:

1) «Хороший, плохой, злой», реж. Серджо Леоне (1966);

2) «Рио Браво», реж. Говард Хоукс (1959);

3) «Прокол», реж. Брайан де Пальма (1981);

4) «Таксист», реж. Мартин Скорсезе (1976);

5) «Его девушка Пятница», реж. Говард Хоукс (1940);

6) «Пять пальцев смерти», реж. Чон Чхан-хва (1972);

7) «Ящик Пандоры», реж. Георг Вильгельм Пабст (1929);

8) «Кэрри», реж. Брайан де Пальма (1976);

9) «Только ваш», реж. Престон Стерджес (1948);

10) «Пять гробниц по пути в Каир», реж. Билли Уайлдер (1943);

11) «Челюсти», реж. Стивен Спилберг (1975).

Режиссер отметил, что пункты 2, 3 и 4 взаимозаменяемы.

Ранее Тарантино назвал лучший фильм десятилетия. Им, по версии режиссера, стала «Социальная сеть» Дэвида Финчера, которая рассказывает о том, как Марк Цукерберг создал социальную сеть Facebook. Картина вышла в 2010 году, в ней снялись Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк, Арми Хаммер и другие.

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