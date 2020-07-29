Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Петербурге, Иркутской, Мурманской, Нижегородской, Московской, Ростовской, Челябинской областях, Красноярском, Хабаровском и Ставропольском краях, Ямало-Ненецком АО.

В России за сутки выявили 5475 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 8116 человек, за все время — 620 333. Умерли 169 пациентов, за весь период — 13 673. Всего в стране зафиксировано 828 990 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 16,7 млн человек. Более 9,7 млн из них выздоровели, свыше 660 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,35 млн), на втором — Бразилия (2,48 млн), на третьем — Индия (1,53 млн).