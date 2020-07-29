Названы лучшие рестораны мира по версии Travellers’ Choice Awards

Портал TripAdvisor опубликовал рейтинг лучших ресторанов мира по версии Travellers’ Choice Awards.

Лидерами списка стали два французских заведения — Auberge Du Vieux Puits из Фонжонкус и La Ville Blanche из Роспес, специализирующиеся на европейской и французской кухне. Третьим оказался аргентинский ресторан Chila, находящийся в Буэнос-Айресе.

Четвертое место занял британский ресторан The Black Swan в местечке Олдстед в графстве Норт-Йоркшир. Пятерку рейтинга замыкает заведение под названием Leo из колумбийской Боготы.

Кроме них, в топ-10 рейтинга вошли рестораны Aramburu (Буэнос-Айрес, Аргентина), La Maison d’a Cote (Монливо, Франция), 040 Restaurante (Сантьяго, Чили), Ise Sueyoshi (Нишиазабу, Япония) и The Fat Duck (Брей на Темзе, Великобритания).

Всего в рейтинг попали 25 заведений, среди них оказались рестораны Германии, Китая, ЮАР, Испании, Нидерландов, Италии, Новой Зеландии, Израиля, США и Мексики.