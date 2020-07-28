От лесных пожаров в Австралии погибли и пострадали 3 млрд животных

От лесных пожаров в Австралии в 2019 и 2020 годах погибли и пострадали 3 млрд животных. Такая оценка приводится в исследовании, которое провели университеты Сиднея, Нового Южного Уэльса, Ньюкасла, Чарльза Стерта и природоохранная группа BirdLife Australia по заказу Всемирного фонда дикой природы. Об этом пишет Phys.org.

Авторы доклада изучили все территории Австралии, пострадавшие от пожара. Последствия затронули 2,5 млрд рептилий, 180 млн птиц, 143 млн млекопитающих и 51 млн лягушек. При этом считали не только тех, кто погиб непосредственно в пожарах, но и тех, кто не выжил после того, как огонь уничтожил их среду обитания. Выжившие животные оказываются под угрозой вымирания ― они возвращаются в районы, где не осталось пищи, или становятся жертвами хищников.

Из‑за пожаров в Австралии погибли несколько десятков человек, уничтожено несколько тысяч жилых домов. Профессор Крис Дикман из Сиднейского университета считает, что масштабные пожары ― следствие глобального изменения климата. В январе «Афиша Daily» поговорила с местными жителями о том, удается ли победить стихию.