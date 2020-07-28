В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 писателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Фонда Букеровской премии.

США в этом году представят 9 литераторов (трое из них — с двойным гражданством): Дайан Кук, Эвнил Доши, Кайли Рид, Брэндон Тейлор, Энн Тайлер, Си Пэм Чжан, Колум Маккэнн (Ирландия и США), Мааза Менгисте (Эфиопия и США), Дуглас Стюарт (Шотландия и США). Также в длинном списке премии есть трое британцев: двукратная обладательница «Букера» Хилари Мэнтел, Гэбриел Краузе и Софи Уорд. Цици Дангарембга представит Зимбабве.

Произведения, вошедшие в лонг-лист, были отобраны из 162 книг, вышедших в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2019 года. В шорт-лист «Букера» войдут 6 из них, он будет обнародован 15 сентября. Победителя премии огласят в ноябре, он получит приз в 50 тыс. фунтов стерлингов (примерно 64 тыс. долларов).

Уточняется, что 9 из 13 авторов в лонг-листе — женщины. Также для восьми писателей из длинного списка попавшие на премию произведения являются дебютными. Кроме того, Мэнтел до 2019 года была единственной в мире писательницей, которая получила Букеровскую премию дважды (в прошлом году к ней присоединилась канадка Маргарет Этвуд).

«Сюда входят романы, принесенные взмахом крыла истории с запоминающимися персонажами, которые ожили и стали заметны, романы, которые отражают момент культурных изменений или давления, оказываемого на человека, живущего в до- и постдеспотическом обществе. Некоторые из этих книг описывают межличностные отношения, которые сложны, полны нюансов и эмоционально заряжены. В них есть голоса меньшинств, которые часто не слышны, и свежие, смелые, захватывающие истории», — прокомментировала список и его участников глава жюри и литературный критик Маргарет Басби.

В апреле стало известно, что победителя Международной Букеровской премии — не стоит путать с «Букером», которого вручают авторам из стран бывшего Британского содружества — объявят в конце лета 2020 года.