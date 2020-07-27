В парке Горького отреставрируют астрономический павильон

Исторический облик ротонды с двумя симметричными лестницами, построенной в 1950-х годах, сохранят. Двухэтажное кирпичное здание с куполом останется таким, каким его задумывала команда архитекторов под руководством Виталия Долганова.

Внутри здания обновят пол из дерева и керамогранита, а на стенах восстановят штукатурный и красочный слои. Кроме того, в павильоне укрепят кирпичную кладку, восстановят лестничные перила и ограждения, а также окно кассы со створками и наличником. Оконные рамы и двери заменят на деревянные. Фасады очистят и покрасят в красно-белой гамме.

«Это первая комплексная реставрация за все время существования здания. Часть несущих конструкций находится в аварийном состоянии — специалисты приведут их в порядок. Но главная цель восстановительных работ — сохранить исторический облик и функционал здания», — сказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В пресс-службе парка Горького сообщили, что проект обсерватории был типовым, но до наших дней в Москве сохранились лишь два подобных павильона — второй расположен в парке «Сокольники».