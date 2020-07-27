Дагестанской журналистке Светлане Анохиной угрожают убийством

В Дагестане журналистке Светлане Анохиной угрожают убийством за феминистские статьи, сообщил профсоюз журналистов.

22 июля мужчина по имени Далгат Умаханов позвонил журналистке и сказал, что у него есть «указание разобраться со всеми феминистками». В ответ на это Анохина предложила ему встретиться у Советского РОВД Махачкалы. Но Умаханов рассмеялся, сказав, что начальник этого районного отдела — его «двоюродный брат», вслед за этим пригрозил журналистке убийством.

После звонка с угрозами Анохина обратилась в МВД по Дагестану и передала полицейским запись телефонного разговора. В ведомстве начали проверку.

По словам Анохиной, угрожавший звонил с номера, принадлежащего блогеру Рашиду Абдулмуслимову. Сам Абдулмуслимов утверждает, что никогда не звонил Анохиной. Более того, он уверен, что никто не мог позвонить ей с его номера.

Профсоюз журналистов потребовал от властей провести тщательное расследование угроз и обеспечить Светлане Анохиной защиту.

«В своей работе Светлана поднимает самые острые вопросы, включая проблемы женщин и детей на Северном Кавказе, а угрозы явно имеют целью запугать и заставить замолчать всех, кто вскрывает неудобные проблемы», — отметили в профсоюзе.

Светлана Анохина — главный редактор портала «Даптар», посвященного женскому пространству на Кавказе, и активистка движения «Город наш». Ее статьи о проблеме женского обрезания в Дагестане вызвали широкий резонанс.