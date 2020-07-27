Петербургское метро признали худшим в России

Общероссийское объединение пассажиров составило рейтинг метрополитена среди городов России, худшим было признано метро в Петербурге, сообщает «Общественная служба новостей».

«Достаточно дорогое метро, нет возможности оплатить поездку телефоном. Даже в метро Новосибирска эта функция есть. Слабая представленность в соцсетях, мало информации о метрополитене. Ряд жалоб вызывает то, что метро закрывается рано, в 11 часов вечера.

Малое количество станций и возможностей пересадки. Люди хотят, чтобы метрополитен приходил в новые районы», — перечисляет недостатки петербургского метро глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

В качестве достоинства отметили наличие у петербургского метро ютьюб-канала, единственного среди российских подземок.

На первом месте рейтинга оказалась Москва: метро столицы активно представлено в соцсетях, за проезд можно заплатить семью разными способами (в большинстве других городов существует лишь три способа: жетоны, транспортная или бесконтактная карта), работает с пяти тридцати утра до часу ночи.

Москва оказалась лидером по соотношению позитивных и негативных сообщений в СМИ. По этому показателю она получила 8 баллов, а Петербург всего 4. Также столичная подземка признана самой комфортной и доступной для людей с инвалидностью (6,8 балла, у Петербурга — 3,9).

Хоть в Москве и самый дорогой метрополитен (стоимость проезда составляет 57 рублей), в нем больше всего льгот — пять. Петербургское метро второе по дороговизне, там за проезд просят 55 рублей.

Всего в списке семь городов. На второй строчке Казань, на третьем — Самара. За ними идут Нижний Новгород, Новосибирск и Екатеринбург.