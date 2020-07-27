Вышел трейлер комедийного хоррора «Здесь был Килрой» Кевина Смита («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»). Фильм выйдет в начале следующего года, пишет IndieWire.

В центре сюжета — монстр, карающий людей за их аморальные поступки. Образ вдохновлен известным граффити времен Второй мировой войны, на котором лысый человек с длинным носом выглядывает из‑за стены. Режиссер сравнил хоррор с фильмом «Калейдоскоп ужасов» Джорджа А.Ромеро и киноальманахом «З/Л/О».