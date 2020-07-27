Умер дизайнер Кансай Ямамото. Он сотрудничал с Louis Vuitton и создавал костюмы для Дэвида Боуи

На 77-м году жизни от лейкоза умер японский дизайнер Кансай Ямамото. Об этом в инстаграме сообщила его дочь.

«В моих глазах отец был не только многогранным и энергичным, каким его знал мир, но и вдумчивым, добросердечным и любящим человеком. Он ценил общение и дарил мне любовь на протяжении всей моей жизни», — написала она.