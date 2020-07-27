Умер дизайнер Кансай Ямамото. Он сотрудничал с Louis Vuitton и создавал костюмы для Дэвида Боуи

На 77-м году жизни от лейкоза умер японский дизайнер Кансай Ямамото. Об этом в инстаграме сообщила его дочь.
«В моих глазах отец был не только многогранным и энергичным, каким его знал мир, но и вдумчивым, добросердечным и любящим человеком. Он ценил общение и дарил мне любовь на протяжении всей моей жизни», — написала она.
Ямамото придумывал коллекции, вдохновляясь японским искусством, например театром кабуки. Он участвовал в показах в Париже и Нью-Йорке, сотрудничал с модными домами, в том числе с Louis Vuitton, а также создавал костюмы для Дэвида Боуи, Элтона Джона и Стиви Уандера.
В 90-е годы Ямамото начал заниматься организацией развлекательных шоу, которые сочетали в себе музыку, танцы, акробатику и элементы традиционного японского искусства. В 1993 году он представил свое шоу на Красной площади в Москве. Также Ямамото придумал дизайн поезда Skyliner, который ходит между аэропортом Нарита и центральным Токио.