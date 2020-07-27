Семья Олега Тинькова создаст фонд для борьбы с раком крови

Предприниматель Олег Тиньков создаст вместе с женой «Фонд семьи Тиньковых» для решения проблем, связанных с лейкозом, и развития донорства в России. Об этом бизнесмен написал у себя в инстаграме.

Фондом будет заниматься супруга Тинькова Рина, заявил предприниматель. Пока что он еще не учрежден, а работа над созданием фонда только начинается, рассказал Тиньков. «Мы в стадии сбора информации», — сообщил бизнесмен, отметив, что запуск планируют не ранее 2021 года.

«Наш фонд будет пытаться решать глобальные задачи популяризации донорства костного мозга для борьбы с раком крови и пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии. Это спасет тысячи, а не единицы жизней», — говорится в заявлении Тинькова.

Бизнесмен также рассказал о донорстве костного мозга и показал в видеоролике, прикрепленном к посту, как это происходит. «Стать донором в регистре костного мозга очень просто — можно сдать кровь или образец слюны в любой лаборатории «Инвитро» или CMD, и если вы как донор понадобитесь — а шанс этого всего один из десяти тысяч, — то знайте, что это суперпочетно и важно. Вы спасаете жизнь человека, потратив на это всего несколько часов своего времени», — написал он, добавив, что в данный момент получает костный мозг от девушки-донора из Германии.