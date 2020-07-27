Умерла голливудская актриса Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Американская актриса и одна из последних представительниц золотой эры Голливуда Оливия де Хэвилленд умерла в возрасте 104 лет. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на слова представительницы актрисы, публицистки Лиза Голдберг, де Хэвилленд скончалась от естественных причин в Париже, где жила последние годы.

Оливия де Хэвилленд родилась Токио, где ее отец работал адвокатом. Она начала актерскую карьеру в 1930-е годы. Она дважды становилась лауреатом премии «Оскар» за фильмы «Каждому свое» (1946) и «Наследница» (1949). Самой известной ролью актрисы стала роль Мелани в «Унесенных ветром». Также де Хэвилленд снималась в фильмах «Дорога на Санта-Фе» (1940), «Моя кузина Рэйчел» (1952), «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964) и других.

В прошлом актриса также подавала иск к студии Warner Bros, когда та добавила к ее контракту ограничение на работу над другими картинами на шесть месяцев за то, что актриса отказалась играть некоторые роли. Де Хэвилленд выиграла дело, и ослабление излишнего контроля студий над актерами вошло в историю под ее именем.