Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

После тяжелой болезни умерла автор знаменитой антиперестроечной статьи «Не могу поступаться принципами», лидер незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева. Ей был 81 год.

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях, выдающегося деятеля международного коммунистического движения, мужественной женщины, нашего дорогого друга и товарища», — говорится в сообщении на сайте партии.

Нина Андреева стала известна после того, как в 1988 году в газете «Советская Россия» вышла ее статья под названием «Не могу поступаться принципами». В ней она критиковала курс на перестройку Михаила Горбачева.