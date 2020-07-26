На сериал «Чики» пожаловались в полицию из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма»

Общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге Ольга Баранец написала заявление в МВД и Роскомнадзор, в котором попросила привлечь к административной ответственности видеосервис more.tv, который выпустил сериал «Чики». Текст заявления опубликован в инстаграме уполномоченного.
В заявлении говорится, что в сериале много внимание уделяется «гомосексуальной половой ориентации» одного из героев. Остальные мужчины, по-словам Ольги Баранец, «выступают исключительно в роли сутенеров, бывших уголовников, бандитов, применяющих насилие в отношении окружающих, встречаются также безвольные и ни на что не способные личности, что является пропагандой феминизма и действиями, направленными на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола».
«Полагаем, что сериал «Чики» направлен на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и феминизма», — говорится в заявлении. Баранец хочет, чтобы владельцев видеосервиса привлекли к ответственности за нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, и за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
«Чики» — это сериал Эдуарда Оганесяна. Он рассказывает о секс-работницах, которые решают открыть фитнес-клуб в небольшом городке на юге России. Главные роли в сериале играют Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова.