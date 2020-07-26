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На сериал «Чики» пожаловались в полицию из‑за «пропаганды ЛГБТ и феминизма»

Анастасия Цой
Сегодня в 11:30

Общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге Ольга Баранец написала заявление в МВД и Роскомнадзор, в котором попросила привлечь к административной ответственности видеосервис more.tv, который выпустил сериал «Чики». Текст заявления опубликован в инстаграме уполномоченного.

В заявлении говорится, что в сериале много внимание уделяется «гомосексуальной половой ориентации» одного из героев. Остальные мужчины, по-словам Ольги Баранец, «выступают исключительно в роли сутенеров, бывших уголовников, бандитов, применяющих насилие в отношении окружающих, встречаются также безвольные и ни на что не способные личности, что является пропагандой феминизма и действиями, направленными на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола».

«Полагаем, что сериал «Чики» направлен на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и феминизма», — говорится в заявлении. Баранец хочет, чтобы владельцев видеосервиса привлекли к ответственности за нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, и за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«Чики» — это сериал Эдуарда Оганесяна. Он рассказывает о секс-работницах, которые решают открыть фитнес-клуб в небольшом городке на юге России. Главные роли в сериале играют Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова.

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