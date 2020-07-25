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В Шанхае открылся 23-й международный кинофестиваль. Награждения на нем не будет

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:49

23-й Международный кинофестиваль (SIFF) открылся 25 июля в Шанхае. Из‑за пандемии коронавируса многие мероприятия перенесли в онлайн, а программу сократили, сообщает ТАСС.

Фестиваль станет самым крупным теле- и кино-мероприятием в КНР с начала пандемии. Сообщается, что в этом году не будут присуждаться награды: церемонию награждения отменили по эпидемиологическим причинам. Также не состоится проход участников по ковровой дорожке, традиционно предшествующий церемонии.

Программа фестиваля включает 320 фильмов, которые покажут в 29 кинотеатрах Шанхая (в КНР кинотеатры заработали с 29 июля). Уточняется, что 200 из них станут премьерами — китайскими, азиатскими и мировыми.

Среди российских картин, участвующих в кинофестивале — мультфильм «Огонек-огниво» Константина Щекина, фильм «Один вдох» Елены Хазановой, документальная лента «Катя и Вася идут в школу» Юлии Вишневецкой и анимационная картина «Овцы и волки: Ход свиньей» Владимира Николаева.

Смотр продлится до 2 августа. Он должен был пройти в июне, но был перенесен из‑за пандемии коронавируса. В Шанхае сохраняются меры эпидемиологического контроля: согласно им, кинозалы должны быть заполнены максимум на 30%, а зрители будут проходить проверку температуры тела на входе. Также посетителей обяжут регистрироваться с заполнением личных данных.

Кинофестиваль в Шанхае проходит с 1993 года. За это время его жюри успели стать многие именитые режиссеры, среди которых Оливер Стоун и Карен Шахназаров. В 2017 году награду в Шанхае за лучший киносценарий получил российский фильм «Хармс» Ивана Болотникова.

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