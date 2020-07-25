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Фигуранты дела «Нового величия» выступили с последним словом в суде

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:03

Фигуранты дела «Нового величия», обвиняемые в создании экстремистской организации, выступили с последним словом в Люблинском районном суде. Молодые люди, которым грозит до 7,5 лет колонии, не признали вину. Лидером организации они называют Руслана Данилова, который проходит в деле как свидетель.

«Благодаря нашим защитникам мы еще раз закрепили позицию о том, что мы невиновны, и еще раз подкрепили факты фабрикации нашего уголовного дела», — заявил Руслан Костыленков. Большие сроки, которые грозят ему, Вячеславу Крюкову и Петру Карамзину, он назвал «актом мести» за то, что они активно говорили о противоправных действиях со стороны правоохранительных органов.

«И неспособность стороны обвинения доказать нашу вину тоже легла в такую корзиночку — в корзиночку злости, в корзиночку мести, которую [обвинение] копило на нас», — сказал он.

Вячеслав Крюков назвал себя, Костыленкова и Карамзина «козлами отпущения», а сроки, которые просит для них обвинение — сумасшедшими.

«Такое наказание имеет целью исключительно причинить нам физические страдания и унизить наше человеческое достоинство. Вот что на самом деле является настоящим преступлением, а не то, что приписывают и в чем обвиняют фигурантов дела «Нового величия»», — сказал Крюков.

Максим Рощин заверил суд, что участники «Нового величия» «не собирались совершать преступления» и попросил оправдать всех фигурантов.

«Никогда не думал, не мог представить, что знакомство с девушкой может привести к такому повороту. Я хотел устроить свою личную жизнь, а получилось, что [стал обвиняемым]», — признался Дмитрий Полетаев, отметив, что «не выполнял никакие приказы и команды».

Мария Дубовик рассказала суду о том, как провела последние 2,5 года. «Каким‑то чудовищным цунами я была выброшена из привычной жизни», — отметила девушка, добавив, что из‑за пребывания в СИЗО у нее ухудшилось здоровье и теперь ей необходимо лечение.

«Творцом всего этого кошмара является, как мне кажется, нездоровый человек, который получает наслаждение от того, что так калечит судьбы молодых людей. <…> Именно он и никто другой снял этот проклятый кабинет на Братиславской, написал злосчастный устав, предлагал бить людей нерусской внешности, покупать оружие и взрывчатку, сотрудничать с запрещенными в России организациями, кидать зажигательными смесями в полицию», — сказала Дубовик о Данилове, назвав его лжецом.

«Он контролировал просто каждый наш шаг — где‑то давил, где‑то, наоборот, успокаивал, что‑то обещал, угрожал», — добавила Анна Павликова. Полную версию ее речи, а также речей остальных подсудимых, можно прочитать тут.

В середине марта 2018 года силовики задержали десятерых участников организации «Новое величие» по обвинению в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ). Подробнее об этом деле «Афиша Daily» рассказывала здесь.

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