Норвежский террорист Андерс Брейвик хочет, чтобы о нем написали книгу

Норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек, хочет, чтобы о нем написали книгу. Об этом сообщило издание Sydsvenskan.

Брейвик оценивает права на свою историю почти в 10 миллионов долларов — за эту сумму он готов поспособствовать публикации книги, интервью или выпуску фильма о себе. Террорист отправил как минимум 20 писем с предложением о сотрудничестве. Одно из писем получил писатель Кристоф Андерссон, он и рассказал журналистам о планах Брейвика.

По словам Андерссона, Брейвик действительно может заработать на своей истории. Согласно норвежским законам, доступ к материалам следствия не может быть получен без разрешения преступника. Это, как считает писатель, может позволить Брейвику продать права на издание книги.

Брейвик приговорен к 21-летнему заключению — это максимальная возможная мера наказания в Норвегии. 41-летний террорист находится в тюрьме в 140 километрах от норвежской столицы Осло. Во время заключения он сменил имя на Фьотольф Хансен.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала он организовал взрыв в Осло, в ходе которого погибли восемь человек, а затем расстрелял 69 норвежцев в молодежном лагере на острове Утойя.