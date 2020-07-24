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Из Минска в Гродно запустят скоростной поезд. Но путешествие от этого быстрее не станет

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:06

Между Минском и Гродно с сегодняшнего дня начнут ходить скоростные поезда, сообщает Белорусская железная дорога. Но продолжительность путешествия от этого не изменится: поезд будет идти столько же по времени, сколько и обычный.

В пути новый поезд будет 4 часа 20 минут в сторону Гродно и 4 часа 8 минут в сторону Минска, несмотря на то, что конструкционная скорость движения поезда составляет 140 километров в час. При этом самый быстрый поезд доезжает из Минска до Гродно за 3 часа 55 минут.

От обычного скоростной поезд отличается конструкцией: это 6-вагонный дизель-поезд ДП6 производства польской компании PESA. В нем 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса.

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