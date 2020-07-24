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«Интерфакс»: россиян начнут массово вакцинировать от коронавируса в начале 2021 года

Семён Гудошников
Сегодня в 14:50

Российскую вакцину от коронавируса начнут массово применять лишь в январе–феврале следующего года. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правительстве страны.

Самой перспективной собеседник агентства назвал разработку Национального исследовательского центра имени Гамалеи. При оптимистичном сценарии ее зарегистрируют в начале августа, но на проверку ее эффективности и безопасности уйдет еще 5–6 месяцев.

После регистрации вакцину смогут применять избирательно — на людях из группы риска (врачах, учителях и так далее), также ее получат 1500 добровольцев — это необходимо для завершения третьей стадии испытаний.

Накануне о том, что вакцинация россиян из группы риска может начаться в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ВОЗ отмечали, что хоть многие образцы и показывают хорошие результаты, массовая вакцинация начнется не раньше 2021 года. Такого же мнения придерживается один из создателей российской вакцины, замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов, который заявил, что в массовое производство их разработка попадет не раньше конца 2020 года.

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