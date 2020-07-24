Красивые танцы в новом клипе Джесси Уэр «What’s Your Pleasure?»

Британская певица Джесси Уэр поделилась клипом на песню «What’s Your Pleasure?», которая вошла в ее одноименный альбом. Посмотреть видео можно на ютьюб-канале артистки.
В видеоролике, снятом Вики Лоутон, особенное внимание уделяется хореографии. Сама Уэр танцует на протяжении всего клипа в нескольких локациях вместе с профессиональными танцорами.
«Большое спасибо моим замечательным танцорам — мне очень понравилось, как вы танцуете, отдавая самих себя этому», — написала Уэр.
В начале июля Уэр выпустила клип на песню «In Your Eyes», который также вошел в альбом «What’s Your Pleasure?». После релиза пластинки «Афиша Daily» взяла у певицы интервью, в котором Уэр рассказала, как преодолела творческий кризис.