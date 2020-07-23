Космобол, телепортация и спасение мира в трейлере российской фантастики «Вратарь галактики»

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь галактики». Посмотреть его можно на ютьюбе.

«Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои», — описывают картину создатели.

Главный герой фильма Антон открывает в себе способность телепортироваться. В обмен на лечение для тяжело больной матери он соглашается начать играть в космобол, получает специального спутника и учится контролировать свои способности. В конце концов, ему предстоит спасти Землю от разрушения.