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Гигантские голуби из королевства Тонга вымерли из‑за действий человека

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:26

Причиной исчезновения гигантских голубей в королевстве Тонга были охотники, сообщили ученые из Музея естественной истории во Флориде.

Они выяснили, что птицы Tongoenas burleyi, населявшие острова в Тихом океане, по меньшей мере, в течение 60 тыс. лет, вымерли за 100-200 лет после прибытия на архипелаг людей примерно 2 850 лет назад.

Это привело к необратимым процессам во флоре островов. Птицы питались плодами манго, гуавы и клокочины и распространяли семена по островам. После исчезновения гигантских голубей в Тонге не осталось птиц, которые могли бы это делать. Таким образом, отсутствие на островах Tongoenas burleyi ставит под угрозу существование местных деревьев, отмечает докторант Университета Нью-Мехико Уна Такано.

«Голуби, обитающие в Тонга сегодня, слишком малы, чтобы есть крупные плоды. Это угрожает некоторым фруктовым деревьям», — отметила ученая. Гигантские голуби были размером с большую утку и весили по меньшей мере в пять раз больше, чем средний городской голубь.

Разнообразие голубей на тихоокеанских островах и сегодня велико, всего насчитывается более 90 видов. Однако численность и распространенность птиц в этом регионе, по словам ученых, лишь отдаленно напоминает то, какими они были раньше. В королевстве Тонга, например, сейчас сохранилась лишь половина видов, исторически населявших эту территорию.

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