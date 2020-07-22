Здание московского кинотеатра «Ролан» выставили на торги

Здание кинотеатра «Ролан» на Чистопрудном бульваре в Москве выставили на торги. Об этом пишет «Коммерсант». Арендовавшая его кинокомпания «Парадиз», управляющая сетью «Пять звезд», не смогла заплатить за аренду.

Прием заявок на торги продлевался уже трижды, последний срок истек вчера, 21 июля. При этом в документах не указано ни одной поступившей заявки. Здание предлагалось арендовать на пять лет за 123 млн рублей.

В 90-е годы актер и режиссер Ролан Быков, в честь которого назван кинотеатр, получил здание на Чистых прудах в безвозмездное пользование до 2044 года. После его смерти, в 1999 году, фонд Ролана Быкова в партнерстве с «Парадизом» открыл в этом здании кинотеатр.

В 2007 году Росимущество из‑за несанкционированной сдачи помещений выселило арендаторов, а суд расторг договор с фондом. После этого «Парадиз» арендовал «Ролан» напрямую, но в последние годы не справлялся с выплатами, к тому же аренда постоянно повышалась. Компания «Парадиз Ролан» и ФГУП «ФТ-Центр», управляющее федеральным имуществом, подавали друг к другу иски. Из‑за разбирательств кинотеатр не работал с осени 2019 года. По последним данным, кинотеатр должен был выплатить 7,3 млн рублей.