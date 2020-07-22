Никита Кукушкин и Александр Паль стали ведущими нового ютьюб-шоу «Утренняя передача»

На YouTube прошла премьера нового юмористического шоу «Утренняя передача». Его ведущими стали актеры Александр Паль и Никита Кукушкин, а режиссером — Руслан Братов, победитель конкурса «Кинотавр. Короткий метр» за фильм «Лалай-балалай».

Шоу объединяет серию скетчей, выполненных в формате традиционных для утренних программ рубрик — увлекательные репортажи, кулинарные рецепты, полезные советы и интервью со звездными гостями.

В первом выпуске героем рубрики «С утра все дома» стала актриса и певица Анна Семенович со своей семьей. Шоу «Утренняя передача будет выходить на YouTube раз в две недели.