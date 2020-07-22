В Москве начали снос здания ИД «Коммерсант»

В Москве начали снос здания издательского дома «Коммерсант», которое располагается по адресу улица Врубеля, 4. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании «Крашмаш», которая ведет демонтаж.

«Началась разборка надземной части существующих строений. Снос двух зданий общей площадью около 6000 квадратных метров и вывоз строительного мусора на специализированные полигоны планируется завершить в течение двух ближайших месяцев», — рассказал гендиректор «Крашмаш» Виктор Казаков.

В компании заявили, что здание разберут к концу лета по технологии «умный снос» (экологичная технология демонтажа, которая предполагает безопасность и повторное использование отходов. — Прим. ред.). По словам Казакова, на переработку отправят железобетонные конструкции дома, а строительный мусор будет преобразован в щебень — им впоследствии смогут обсыпать временные подъездные дороги.

В будущем на месте здания издательского дома собираются построить жилой комплекс с подземной автостоянкой. Площадь этого ЖК составит порядка 30 тыс. квадратных метров.

Сносимое здание было построено в 1935 году. В нем располагалась школа, а потом был надстроен еще один этаж и возведен дополнительный корпус. С 1991 по 2015 год строение занимал издательский дом «Коммерсант».

О сносе здания и строительстве ЖК на его месте стало известно еще в 2018 году. Тогда же сообщалось, что собственником сносимого строения является Алишер Усманов.