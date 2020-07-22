перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Аудитория социальных сетей превысила половину населения Земли 15:26
В Москве начали снос здания ИД «Коммерсант» 15:05
Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к трем с половиной годам колонии 15:05
Никита Кукушкин и Александр Паль стали ведущими нового ютьюб-шоу «Утренняя передача» 14:42
Mariia Kuzovleva/Wikimedia Игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в харассменте в отношении несовершеннолетних
Игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в харассменте в отношении несовершеннолетних 13:59
Умер хоккеист, олимпийский чемпион Александр Гусев 13:29
Тверской врач рассказал, как его увезли на допрос в Краснодарский край из‑за репоста в паблике 13:07
«Союзмультфильм» готовит сериал про медвежонка Умку 12:58
Thomas Mraz выпустил клип на трек «Снэйклорд» 12:29
okko / okko.tv Константин Хабенский расскажет о русском авангарде в онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее
Константин Хабенский расскажет о русском авангарде в онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее 12:07
Во «Вкусвилле» появились автоматы с питьевой водой. До литра наливают бесплатно 11:56
В Суздале прошел фестиваль трейлраннинга RZD Golden Ring Ultra Trail 100 11:29
В России за сутки выявили 5862 случая коронавируса 10:58
«2021 год покажет»: врио главы Хабаровского края Дегтярев рассказал о планах в прямом эфире 10:48
Pixabay В Москве пройдет традиционный выпускной для школьников
В Москве пройдет традиционный выпускной для школьников 10:35
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» признал вину по делу о распространении порнографии 9:55
Снуп Догг побаттлит против DMX на Verzuz Battle. Вы не ослышались 9:55
Якутского шамана Александра Габышева выпустили из психдиспансера 9:19
Сбербанк стал единственным владельцем «Яндекс.Денег» 8:47
Webster2703/Pixabay Instagram разрешил пользователям собирать пожертвования в профиле
Instagram разрешил пользователям собирать пожертвования в профиле 3:54
Отключить рекламу

В Москве начали снос здания ИД «Коммерсант»

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:05

В Москве начали снос здания издательского дома «Коммерсант», которое располагается по адресу улица Врубеля, 4. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании «Крашмаш», которая ведет демонтаж.

«Началась разборка надземной части существующих строений. Снос двух зданий общей площадью около 6000 квадратных метров и вывоз строительного мусора на специализированные полигоны планируется завершить в течение двух ближайших месяцев», — рассказал гендиректор «Крашмаш» Виктор Казаков.

В компании заявили, что здание разберут к концу лета по технологии «умный снос» (экологичная технология демонтажа, которая предполагает безопасность и повторное использование отходов. — Прим. ред.). По словам Казакова, на переработку отправят железобетонные конструкции дома, а строительный мусор будет преобразован в щебень — им впоследствии смогут обсыпать временные подъездные дороги.

В будущем на месте здания издательского дома собираются построить жилой комплекс с подземной автостоянкой. Площадь этого ЖК составит порядка 30 тыс. квадратных метров.

Сносимое здание было построено в 1935 году. В нем располагалась школа, а потом был надстроен еще один этаж и возведен дополнительный корпус. С 1991 по 2015 год строение занимал издательский дом «Коммерсант».

О сносе здания и строительстве ЖК на его месте стало известно еще в 2018 году. Тогда же сообщалось, что собственником сносимого строения является Алишер Усманов.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: «Нейромонах Феофан», Anacondaz
Парковка с «древнерусским» драм-н-бейсом и юмористическим рэп-роком
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
рок
Ник Кейв (онлайн-трансляция)
Звезда пронзительного и сокрушительного мессианского арт-рока
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Теги
Газета "Коммерсантъ"
Интерфакс
Люди
Алишер Усманов
Виктор Казаков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить