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На Фарерских островах убили более 250 китов

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:17

На Фарерских островах в ходе традиционной охоты были убиты 252 кита и 35 белоголовых дельфина, сообщает Independent со ссылкой на экологическую организацию Sea Shepherd.

По сведениям Sea Shepherd, мясо китов будет роздано участникам охоты и затем передано в деревни на южном острове Судуройя. Местные жители смогут свободно продать свою долю.

Представители Sea Shepherd назвали охоту «варварской практикой», которую оправдывают традицией. Однако, как утверждает правительство архипелага, убийство происходит для обеспечения продовольствием местных жителей и полностью регулируется законом.

«Средний улов составляет 800 китов в год, — отметили в правительстве. — Это не наносит существенного вреда популяции китов, которых насчитывается порядка 778 тысяч».

Тем не менее, многие экологические сообщества, включая ORCA, критикуют традицию «Гриндадрап» — так на Фарерских островах называют охоту на китов. ORCA назвала ее «безумным кровавым спортом».

«Когда происходит Гриндадрап, целые семьи китов загоняются на пляжи и жестоко убиваются копьями, дубинками и ножами», — рассказал основатель Sea Shepherd Пол Уотсон.

Он призвал бойкотировать продукцию Фарерских островов и туристические возможности архипелага. «Давление должно быть оказано везде, где это возможно, чтобы остановить резню», — добавил Уотсон.

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