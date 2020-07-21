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В России предложили отменить право на тайну переписки и телефонных разговоров

Анастасия Цой
Сегодня в 18:26

Российское Министерство экономики предложило в качестве эксперимента отменить право на тайну переписки, тайну телефонных разговоров и врачебную тайну. Об этом пишет «Коммерсант».

Кроме того, по законопроекту, можно будет отказаться от обязательного письменного разрешения на обработку персональных данных. В пояснительной записке говорится, что существующие «ограничения» препятствуют появлению или апробации цифровых инноваций, в том числе технологии искусственного интеллекта. «Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать подчас надуманные преграды для их использования», — приводит «Коммерсант» прошлогодние слова Владимира Путина.

Например, отмена права на врачебную тайну нужна для развития экспериментального проекта «Национальной базы медицинских знаний» и фонда «Иннопрактика». В рамках этого проекта предполагается использование искусственного интеллекта для мониторинга состояния пациентов, принятия врачебных решений и корректировки лечения.

Второй проект — создание сервиса на базе больших данных для малого и среднего бизнеса, которым займется Ассоциация больших данных. Предполагается, что будут собираться банковские, абонентские и другие клиентские данные, на основе которых предпринимателям будут давать рекомендации по сфере и месту работы, а также повышению эффективности уже имеющегося бизнеса.

Сейчас законопроект проходит согласование. Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев заявил, что «законопроект под видом развития инноваций представляет собой демонтаж права на неприкосновенность частной жизни».

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