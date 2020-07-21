Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей за первую половину 2020 года. Статистикой сервис поделился с «Афишей Daily».
Самой популярной песней оказалась «August» белорусской группы Intelligency. На втором месте канадский R’n’B-музыкант The Weeknd с треком «Blinding Lights», а на третьем — «Луна не знает пути» в исполнении Тайпан & Agunda. Всего в десятке оказались две русскоязычные песни, четыре трека из десяти — танцевальные.
Топ-10 самых популярных песен в Shazam:
- Intelligency «August»
- The Weeknd «Blinding Lights»
- Тайпан & Agunda «Луна не знает пути»
- El Capon «Shut Up Chicken»
- Hafex «Intihask»
- SAINt JHN «Roses» (Imanbek Remix)
- Trevor Daniel «Falling»
- Carla Morrison «Disfruto» (Audioiko Remix)
- Billie Eilish «everything i wanted»
- Raim «Двигаться»
Наиболее популярные треки в Shazam по жанрам:
— Поп-музыка: Intelligency «August»
— R’n’B: The Weeknd «Blinding Lights»
— Танцевальная музыка: El Capon «Shut Up Chicken»
— Альтернатива: Billie Eilish «everything i wanted»
— Хип-хоп/рэп: Raim «Двигаться»
— Кантри: Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus «Old Town Road» (Remix)
— Латиноамериканская музыка: Pedro Capó & Farruko «Calma» (Remix)
— Рок: Дора «Дорадура»
В прошлом августе Apple Music запустил чарт «Топ-50 открытий в Shazam», в который входит полсотни треков от набирающих популярность артистов со всего мира. Его составляют при помощи специального алгоритма, который анализирует предпочтения аудитории и определяет композиции, которые стремительно завоевывают интерес.