Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей за первую половину 2020 года. Статистикой сервис поделился с «Афишей Daily».

Самой популярной песней оказалась «August» белорусской группы Intelligency. На втором месте канадский R’n’B-музыкант The Weeknd с треком «Blinding Lights», а на третьем — «Луна не знает пути» в исполнении Тайпан & Agunda. Всего в десятке оказались две русскоязычные песни, четыре трека из десяти — танцевальные.

Топ-10 самых популярных песен в Shazam:

Intelligency «August» The Weeknd «Blinding Lights» Тайпан & Agunda «Луна не знает пути» El Capon «Shut Up Chicken» Hafex «Intihask» SAINt JHN «Roses» (Imanbek Remix) Trevor Daniel «Falling» Carla Morrison «Disfruto» (Audioiko Remix) Billie Eilish «everything i wanted» Raim «Двигаться»

Наиболее популярные треки в Shazam по жанрам:

— Поп-музыка: Intelligency «August»

— R’n’B: The Weeknd «Blinding Lights»

— Танцевальная музыка: El Capon «Shut Up Chicken»

— Альтернатива: Billie Eilish «everything i wanted»

— Хип-хоп/рэп: Raim «Двигаться»

— Кантри: Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus «Old Town Road» (Remix)

— Латиноамериканская музыка: Pedro Capó & Farruko «Calma» (Remix)

— Рок: Дора «Дорадура»

В прошлом августе Apple Music запустил чарт «Топ-50 открытий в Shazam», в который входит полсотни треков от набирающих популярность артистов со всего мира. Его составляют при помощи специального алгоритма, который анализирует предпочтения аудитории и определяет композиции, которые стремительно завоевывают интерес.