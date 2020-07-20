Профессор ВШЭ назвал теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой»

Профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов назвал теракт на Дубровке, произошедший в 2002 году, «национально-освободительной борьбой» чеченского народа. Об этом он написал в фейсбуке под постом журналистки Анны Наринской, рассказавшей об интервью с писательницей Сьюзан Зонтаг.

Именно Зонтаг так охарактеризовала теракт на Дубровке. Гусейнов согласился с оценкой писательницы. «Едва ли она бы сказала, что что‑то оправдывает взятие заложников, убийства и т. д. Не оправдывает, а только объясняет. Факт остается фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа», — написал Гусейнов.

Позже Наринская удалила пост «из соображений безопасности», но материал уже направили на проверку в ФСБ и прокуратуру. Гусейнов подчеркнул в интервью изданию «Подъем», что не оправдывает терроризм, хотя и поддерживает мнение Зонтаг.

Тем не менее, в Высшей школе экономики высказывание профессора назвали неприемлемым. Директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров заявил, что позицию университета разделяет все цивилизованное общество. «Такие вещи, как терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем», — отметил он.

Ранее Гусейнов назвал современный русский язык «клоачным». За этот пост Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике рекомендовала преподавателю Гасану Гусейнову принести извинения.