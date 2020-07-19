В Барселоне 18 июля в возрасте 87 лет умер испанский писатель Хуан Марсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на заявление литературного агентства Carmen Balcells.

Марсе, родившийся в 1933 году, начал литературную деятельность в 1958-м. Работая в ювелирной мастерской, он публиковал рассказы в литературных журналах и вскоре выиграл приз «Сезам». Среди многочисленных наград, полученных им на протяжении жизни — испанская премия Мигеля де Сервантеса в 2008 году (считается самой престижной в стране).

Марсе был писателем послевоенного поколения 50-х годов наряду с такими литераторами, как Хуан Гарсия Ортелано, Хайме Хиль де Бьедма и Карлос Барраль. Марсе написал множество романов, самыми известными из которых стали «Запертые с одной игрушкой» (Encerrados con un solo juguete), «Последние вечера с Тересой» (Ultimas tardes con Teresa), «Темная история кузины Монтсе» (La oscura historia de la prima Montse), «Любовные песни в клубе Лолиты» (Canciones de amor en Lolita’s Club) и другие книги.

Марсе также занимался написанием киносценариев и журналистикой, а многие его произведения были экранизированы или поставлены в театре. Некоторое время писатель жил в Париже, где преподавал испанский и работал переводчиком.