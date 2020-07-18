В Саудовской Аравии признали право женщины жить и путешествовать одной

Суд Саудовской Аравии признал право Мериам Аль-Этиби жить и путешествовать одной. Женщина боролась за это на протяжении трех лет.

Прокуратура обвинила Аль-Этиби в том, что она ушла из дома и уехала в Эр-Рияд без разрешения семьи. Суд постановил, что «женщина — это вменяемый взрослый человек, который имеет право решать, где хочет жить», а значит в действиях обвиняемой не было ничего преступного.

Адвокат заявил, что это историческое решение для страны, в которой передвижение большинства женщин все еще контролируют мужчины-опекуны. «Это было сложно, но это того стоило», — сказала Аль-Этибе.

В 2018 году Саудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет посещать страну без сопровождения мужчин, через полгода женщины получили право водить автомобили, а еще через год власти позволили женщинам выезжать за границу самостоятельно, не дожидаясь согласия мужа или другого родственника мужского пола.