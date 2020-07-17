Американка вызвала полицию, опасаясь, что муж может застрелиться. Полицейские убили его

Элис Хоул, вдова из Кольервилла, Теннесси, чьего мужа застрелили полицейские, подала в суд на город и одного из офицеров полиции Остина Вагспака, сообщает телеканал WMC 5.

Инцидент произошел еще прошлым летом. 3 июня 2019 года в полицию Кольервилла поступил звонок от местной жительницы, жены 59-летнего Дэвида Хоала. По ее словам, у мужчины было суицидальное настроение. Когда приехала полиция, мужчина был на заднем дворе с ружьем, собираясь застрелиться. Офицер полиции потребовал мужчину положить оружие, после чего выстрелил Дэвиду прямо в сердце. Как отмечает жена погибшего, между требованием и выстрелом не прошло и 4 секунд.

По словам адвоката, Джеффри Розенблума, Элис Хоул уже была обеспокоена ментальным состоянием мужа: «Миссис Хоал звонила по номеру 911, чтобы предупредить, что ее муж находился в депрессии, что у него было психологическое расстройство, что он не принимал лекарства, что он был в суицидальном состоянии, что у него было ружье, что он хотел покончить с жизнью. Она никогда не упоминала, что беспокоилась за свою собственную жизнь».

Полиция приезжала к паре еще за ночь до инцидента, однако вскоре покинула их, заключив, что Дэвид не представляет никакой опасности. Адвокат заметил, что Элис решилась подать в суд после волны протестов, прошедших по США из‑за жестокости полиции.

Эдвард Дж. МакКенни мл., который представляет в суде город и офицера Вагспака отметил, что у полиции не было выбора, так как Хоул «представлял опасность для нее [Элис Хоул], для него и остальных офицеров, и ему пришлось вынести сиюминутный приговор».

Розенблум отметил, что существует аудиозапись, на которой офицер Вагспак говорит, что ружье Хоула не было направлено в сторону полицейских, когда он производил выстрел. Аудиозапись, как и другие материалы дела, были переданы в суд.